الكويت تكشف موعد وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا

كشف مسؤولون من وزارة الصحة الكويتية موعد وصول أول جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى الكويت، بعد صدور ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مسؤول كويتي قوله إن أول الكميات المتفق عليها 200 ألف جرعة، تصل الكويت فجر الاثنين.

وذكرت المصادر أن الكويت ستتسلم بعدها دفعات متلاحقة من اللقاح الذي تطوره "أسترازينيكا" البريطانية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، تصل إلى 800 ألف جرعة، تكفي 400 ألف شخص، نهاية فبراير أو أول مارس المقبلين.

بدوره، أكد دكتور عبد الله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية، أن صدور الترخيص جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.