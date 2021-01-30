نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجنسية الإماراتية الجديدة| 5 فئات و3 ضوابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات “وام”، شروط الحصول على الجنسية الإماراتية الجديدة 2021م، التي صدّق عليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إذ يهدف هذا التعديل إلى استقطاب “عقول” تشارك في المسيرة التنموية للدولة في المرحلة المقبلة، وفي الوقت نفسه تأتي تقديرًا للكفاءات وتمكينًا لها في الاستقرار بالدولة، سيما أن حكومة البلاد تعتبرهم جزءًا من النسيج الاجتماعي بجانب أبناء الوطن في مواصلة مسيرة بناء الدولة وصياغة آفاقها.

شروط الحصول على الجنسية الإماراتية الجديدة 2021

شروط الحصول على الجنسية الإماراتية الجديدة 2021م، خدمة مقدمة للوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في الحصول على جميع الامتيازات التي يتمتع بها أبناء البلد، حيث إنه في حالة انطباق هذه الضوابط على أي وافد يمكنه التجنس مباشرة، وهي على النحو الآتي:

فئة المستثمرين فئة الأطباء والمتخصصين فئة العلماء أصحاب المواهب فئة المثقفين والفنانين امتلاك عقار في دولة الإمارات. التخصص في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة. باحث ناشط في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص. الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أي جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة. أحد الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة، مثل: الثقافة والفن والمواهب. له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في تخصصه. لا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في ذات المجال. خبرته العملية لا تقل عن 10 سنوات. لديه إسهامات في المجال العلمي، مثل: الفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة. توفير رسالة توصية من وزارة الاقتصاد. الحصول على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه. الحصول على حصوله على عضوية في منظمة مرموقة بمجال تخصصه. الحصول على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة. رسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات بالدولة.

ضوابط التجنس في الإمارات

وعن ضوابط التجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حدّدتتها التعديلات الجديدة على النحو الآتي:

قسم يمين الولاء للدولة. التعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة. إبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.

مزايا التجنس في دولة الإمارات

وحدّد القرار الجديد عددًا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية في دولة الإمارات، تأتي على النحو لآتي: