شروط الحصول علي منتج آهل بقيمة 60 الف ريال بعد انطلاق المرحلة الثانية لمنتج نفاذ

منتج آهل؛ تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري، فبمجرد أن ذكرنا كلمة “منتج آهل” لابد أن نذكر بعدها أنه تمويل لا يتطلب علي العميل المتقدم تحويل راتبه الشهري ولا يشترط وجود كفيل أيضاً، وهذا ما يميز المنتج من بنك التنمية الإجتماعية، فقد يتوفر ذلك التمويل بفترة كافية لتقسيط الميسر ولسد الأقساط وهذه ميزة أخري هامة جداً، كما يصل مدة التقسيط الي خمسة أعوام متتالية وهذا ما يعادل 60 شهراً كاملاً، وقد تعتبر تلك المدة أطول فترة يوفرها بنك التنمية الإجتماعية لسد أقساط أي تمويل شخصي يقدمه للعملاء السعوديين والغير سعوديين.
من المتعارف عليه أن بنك التنمية الإجتماعية تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تلك الوزارة المتخصصة لمساعدة المواطنين وتوفر لهم الخدمات والمساعدات وكامل الدعم.منتج آهل بقيمة 60 ألف ريال سعودي
منتج آهل تمويل إسلامي يٌقدم الي العملاء بدون فوائد ينفق مع أحكام وضوابط الدين الإسلامي، فقد تم انطلاق المنتج لمساعدة الأسر السعودية اللذين ضاقت عليهم ظروف ومصاعب الحياة، ومساعدتهم في رفع المستوى المعيشي لهم، فذلك المنتج تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب، ويصل الي 60 ألف ريال سعودي ويُقدم لجميع المواطنين العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، ولذلك يعتبر التمويل من أفضل التمويلات التي تٌقدم داخل المملكة العربية السعودية وليس من بنك التنمية الإجتماعية فقط فحسب.
يمكن لأي مواطن تتوافق فيه الشروط الحصول علي ذلك المنتج عبر الموقع الإلكتروني من خلال رابط التقديم لبنك التنمية الإجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار.شروط الحصول علي منتج آهل
شروط الحصول علي تمويل من بنك التنمية الإجتماعية يصل الي 60 ألف ريال كالأتي:
- أن لا يقل عمر الشخص عن 18 ولا يزيد 55 عاماً، وإذا كا الشخص المتقدم متقاعد يجب أن لا يزيد عمره عن عمر الـ 70 عاماً.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم مواطن سعودي ويحمل الجنسية.
- أن لا يقل المرتب الشهري عن الـ 2000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المتقدم ليس عليه أقساط تمويل أخر لأي بنك.
- توفير ضمان لدي البنك عند التقديم، ويجب سداد الأقساط بشكل منتظم.
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