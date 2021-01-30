طريقة التقديم علي وظائف الأفواج الامنية للنساء 1442

ما هي طريقة التقديم في وظائف الأفواج الامنية للنساء 1442 ؟ يعد ذلك السؤال هو وأحد من ضمن الأسئلة التي تتبادر بشكل مباشر في أذهان العديد من المواطنات في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بمعرفة الطريقة الصحيحة التي تستخدم في التقديم لهذه الوظائف وأيضاً معرفة الشروط المطلوبة لها.

وظائف الأفواج الامنية للنساء 1442

قامت مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالإعلان عبر شبكة الأنترنت عن فتح باب التقديم لجميع النساء في المملكة وخاصة الراغبات في التقديم في هذه الوظائف، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن مواعيد التسجيل في هذه الوظائف علي شبكة الأنترنت والتي بدأت من اليوم السبت 30 يناير وتستمر حتي يوم الخميس القادم الرابع من شهر فبراير.

شروط التقديم في الأفواج الأمنية

هناك بعض الشروط التي قامت الوزارة بوضعها حتي يتم تنظيم عملية القبول في هذه الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

ينبغي إن تكون المتقدمة حاصلة علي الجنسية السعودية من أبويين سعوديين.

يشترط إن تكون قد أقامت ونشأت في المملكة العربية السعودية.

يجب إن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

ينبغي إن تكون حسنة السير والسلوك.

إن لا يكون سبق الحكم عليها في أحدي القضايا الجنائية أو التي تخص الشرف والأمانة.

إن لا تكون غير متزوجة من رجل أجنبي أو سبق لها الزواج من غير سعودي.

طريقة التقديم في وظائف الأفواج الامنية 1442

تتم عملية التقديم في هذه الوظائف إلكترونياً حيث تكون عن طريق أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية: