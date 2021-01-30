شحن جواهر Free Fire فري فاير عبر الأيدي مجانا بطرق سحرية بالصور

شحن جواهر Free Fire فري فاير عبر الأيدي مجانا، الذي نقدمه إليكم عبر هذا المقال الذي نوضح لكم طريقة سحرية للحصول علي الجواهر بخطوات سريعة لا تستغرق منك ثواني معدودة، وذلك من خلال تطبيق جديد مضمون 100% عبر هذا التطبيق سيطلب منك اتباع خطوات بسيطة جدا تربح منها أعداد كبيرة للغاية من الجواهر المجانية، كل هذا سنوضحه إليكم بالصور نسهل عليكم الخطوات، وفي حالة كنت بحاجة إلى المساعدة فنحن بخدمتك اكتبها اسفل المقال في صندوق التعليقات، ولكن دعني أن أوضح لكم بسرعة معلومات هامة جدا في اللعبة يجب عليك معرفتها في الفقرة التالية.

تتضمن لعبة Garena free fire بعض المواصفات التي لا يمكن الاستغناء عنها علي جهازك الكمبيوتر أو الايفون أو الاندرويد لكي تتمكن عزيزي من ممارسة تلك اللعبة بدون عوائق أبرزها هي الذاكرة العشوائية أو ما يسمي بالرامات الذي لا يجب إن يقل عن 4 جيجا بايت للكمبيوتر و2 جيجا بايت للجوال، كما يأتي بعد ذلك الذاكرة الداخلية والتي يجب أن لا تقل عن 4 جيجا بالإضافة إذا كنت ترغب في لعب فري فاير على الكمبيوتر أن تقوم بتنصيب ويندوز 10 سيساعدك كثيرة علي الاستمتاع باللعبة، لذا تتابع في الفقرة التالية طريقة شحن جواهر فري فاير عبر التطبيق المجاني.

كل ما عليك فعله لكي تربح جواهر فري فاير هو الدخول علي google play، ثم الضغط علي عدسة البحث وكتابة cashing ganhe dinheiro diamantes كما في الصورة السابقة، ثم القيام بالضغط علي كلمة تثبيت حيث أن حجم برنامج شحن الجواهر لا يتجاوز 50 مجابايت، بعد الانتهاء من عملية التثبيت تقوم بالضغط علي فتح التطبيق، ثم القيام تسجيل الدخول أما عن طريق جوجل أو من خلال الفيس بوك ثم اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي القائمة الرئيسية قم بالضغط علي AdGem كما بالصورة التالية:

بعدها ستجد أمامك قائمة كبيرة من العروض قم بفحص القائمة جيدة واختار افضل العروض التي ترغب فيها، حيث أن كل عرض من تلك العروض يطلب منك شي القيام بعملة لتربح نقاط جواهر فري فاير.

كما يمكنك أيضا الضغط علي Adscend media سيقوم التطبيق اقتراح بعض المهام لزيادة حصولك علي جواهر free fire عبر تطبيقات أو إعلانات.

عبر تطبيقات أو إعلانات. ستحصل علي 500 نقطة أي ما يعادل 210 جوهرة عند فقط أكمال عملية التسجيل كما في الصورة التالية:

كما يمكنك الحصول علي النقاط عبر الجواب علي الأسئلة من خلال الضغط علي theorem reach، كما في الصورة التالية:

بعد إبرام كافة الخطوات السابق ذكرها تتمكن عزيزي من شحن الجواهر المجانية بسهولة بخطوات أمانة ومضمونة دون الدخول في أي مواقع غير صادقة.

لذا ننوه علي السادة القراء أننا بانتظار تعليقاتكم حول هذه الطريقة شحن جواهر Free Fire فري فاير عبر الأيدي مجانا.