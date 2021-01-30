قرض الراجحي بدون تحويل الراتب ومبالغ تمويلية كبيرة تصل إلى 2 مليون ريال

قرض الراجحي بدون تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما يتيح البنك للعميل المتقاعد فرصة الاستفادة من تمويل الراجحي بدون تحويل الراتب، كما يوفر مصرف الراجحي القرض بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل إلى 2 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى الموافقة الفورية على الطلب ومتطلبات سهلة وبسيطة لاستكمال إجراءات طلب القرض الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.

قرض الراجحي بدون تحويل الراتب

يقدم مصرف الراجحي قرض ميسر بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل حيث يوفر هذا المنتج للعميل فرصة تملك السيارة التي يرغب بها حيث يعتمد هذا المنتج على أن يقوم مصرف الراجحي بشراء السيارة التي يحددها العميل من أحد البائعين المعتمدين لدي البنك وبعد ذلك يقوم الراجحي بتأجير السيارة للعميل وذلك طبق المدة والربح المتفق عليه مع البنك كما يقدم مصرف الراجحي للعميل الحق في تسجيل السيارة بإسمه أو القيام ببيعها، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل مصرف الراجحي.

تمويل مصمم بحيث يكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل فوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم. يقدم مصرف الراجحي الموافقة الفورية على طلب الحصول على المنتج. يوفر الراجحي القرض ليلبي احتياجات العميل لشراء سيارة مستعمله أو جديدة. مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. يتميز تمويل مصرف الراجحي بإجراءات سهلة وميسرة بالإضافة إلى أجل استحقاق مرن يلبى جميع احتياجات العملاء من كافة الجنسيات. يوفر مصرف الراجحي للعميل إمكانية السداد المبكر للتمويل وذلك بدون رسوم أو غرامات. يتميز تمويل الراجحي بدون تحويل الراتب بأجل استحقاق شامل ضد الأعطال التي تنجم عن عدم أهمال العميل.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة وذلك عند أجل إستحقاق قيمة التمويل. إذا كان المتقدم من المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 65 سنة.

شروط التقديم على طلب تمويل الراجحي