"تقييم الوضع الوبائي": الأردن يتجه نحو نهاية موجة انتشار كورونا

دوت الخليج :- قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي سعد الخرابشة، الجمعة، إن الأردن يتجه نحو نهاية الموجة المرتبطة بانتشار إصابات فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس.

وأوضح الخرابشة أن تقييم الانتشار المجتمعي في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر أظهر وجود الأردن في المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الأوسع انتشارا.

وأضاف أنه "بعد مرور 8 أسابيع على التحسن التدريجي الذي طرأ على مجمل المؤشرات الوبائية أعدنا تقييم الانتشار المجتمعي وتبين تحسن في مستوى الانتقال والانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي أقل خطورة"، متابعا: "الآن نستطيع القول إننا نتجه لنهاية الموجة"، وفق المملكة .

وذكر أن العالم يشهد موجة كبيرة ونأمل عدم الانتقال لموجة أخرى في الأردن.

وكان عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي قد قال السبت، إن مؤشرات الحالة الوبائية تؤكد أن الأردن في نهاية موجة فيروس كورونا المستجد التي بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي.