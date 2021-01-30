أخبار اليمن : وفاة وإصابة 60 شخصاً بانفجار محطة غاز في البيضاء

وفاة وإصابة 60 شخصاً بانفجار محطة غاز في البيضاء
توفي شخصان اثنان وأصيب 60 آخرين في انفجار محطة لتعبئة مادة الغاز المنزلي اليوم السبت في مدينة البيضاء (شرق اليمن).
وذكرت مصادر رسمية أن 20 شخصاً بين المصابين حالتهم خطيرة جراء الحادث الذي شمل انفجار خزانين اثنين في محطة الغاز.
ونقلت وكالة سبأ، عن العقيد الركن عزيز الماوري مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة البيضاء قوله: إن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل تسبب بأضرار في المحال التجارية والمنشآت والممتلكات والمنازل المجاورة للمحطة إلى جانب تضرر السيارات المتواجدة في موقع الحادث.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن تقوم حالياً بجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.
وكانت عدد من قيادات السلطة المحلية بمدينة البيضاء زارت المصابين في المستشفيات، وحثت على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
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