التحالف العربي يدمر درون حوثية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة، فخختها وأطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية تجاه السعودية.

وأوضح التحالف العربي أن اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها تم في الأجواء اليمنية.

واعتبر أن محاولة الهجوم هذه تؤكد "استمرار الميليشيا الإرهابية في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وفي الـ18 من يناير الجاري أصيب 3 مدنيين من سكان بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب السعودية، إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.

وفي منتصف يناير الجاري، أعلن التحالف العربي تمكنه من اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار "مفخخة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة غربي اليمن، تجاه السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.