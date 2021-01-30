تونس تسجل اللقاح الروسي لمكافحة كورونا

ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي، السبت، أن تونس أصبحت ثالث دولة في أفريقيا تسجل لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن التسجيل سيكون ساري المفعول لمدة عام.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح (سبوتنيك في) في روسيا وروسيا البيضاء والجزائر والأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وجمهورية غينيا.

وكان المدير العام لمعهد باستور، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الهاشمي الوزير، قد قال لسكاي نيوز عربية الشهر الماضي، أن وزارة الصحة التزمت مع مختبر دولي معروف من أجل الحصول على 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد للفيروس.

وأشار إلى أن اللقاحات من المقرر أن تصل للبلاد خلال شهري أبريل أو مايو من عام 2021، وسيستفيد منها 3 ملايين تونسي، على اعتبار أن التلقيح يتم على جرعتين.