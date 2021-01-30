مهمة معقدة.. ما الذي تبحث عنه الصحة العالمية في ووهان؟

يواصل فريق منظمة الصحة العالمية رحلته إلى مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر فيروس كورونا "كوفيد-19" لأول مرة في ديسبمر 2019، في مهمة معقدة للبحث عن مصدر نشأة الوباء.

وزار خبراء الصحة العالمية، اليوم السبت، مستشفى جينيينتان في ووهان، والتي تعد أول مركز يستقبل مرضى أصيبوا بكورونا عندما كان فيروسا غامضا نهاية 2019.

وتعد تلك المستشفى هي الثانية التي يزورها فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان، في إطار تحقيقهم الميداني المتعلق بمصدر فيروس كورونا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفور عودتها من المستشفى، قالت ماريون كوبمانز عالمة الفيروسات الهولندية وعضوة فريق المنظمة الصحية "عدت للتو من زيارة مستشفى جينيينتان للأمراض المعدية والتي خصصت لعلاج الحالات الأولى في ووهان.. قصص مشابهة تماما لما سمعته من العاملين بوحدات العناية المركزة لدينها".

فيما قال عضو آخر من الفريق، العالم بيتر دازاك إن زيارة المستشفى فرصة مهمة للتحدث بشكل مباشر مع الطواقم الطبية التي كانت تتعامل مع الحالات على الأرض في ذلك الوقت الحرج.

وعقدت لجنة خبراء الصحة العالمية أول اجتماعاتها مع العلماء الصينيين، أمس الجمعة، بعد خضوعهم لحجر صحي لنحو أسبوعين، ثم شرعوا في زيارة مستشفى هوبي الصيني.

- أهداف الفريق وجدول أعماله

لا تزال تفاصيل مهمة فريق الخبراء قليلة، لكن المنظمة قالت إنهم يخططون لزيارة معظم المستشفيات في ووهان، والأسواق مثل سوق "هوانان للمأكولات البحرية" والذي ارتبط اسمه بظهور الحالات الأولى للإصابات بفيروس كورونا.

كما يخطط فريق الصحة العالمية لزيارة معهد ووهان للفيروسات ومركز الأمراض الرئيسي، فضلا عن مختبر ووهان الشهير، والذي تحدثت تقارير إعلامية عن تسرب الفيروس الغامض من داخله في 2019.

ويأمل الفريق في الاضطلاع على بيانات وسجلات المختبرات، فضلا عن إجراءات السلامة الخاصة بتخزين العمليات وتحليلها، حيث يحتفظ معهد ووهان للفيروسات بأرشيل كبير للتسلسلات الجينية للفيروسات التاجية بشكل عام التي رصدت منذ وباء "السارس" عام 2003.

في المقابل، وبعد أكثر من عام على تفشي الوباء، تدفع الصين نحو الفكرة القائلة إن الفيروس ظهر للمرة الأولى خارج حدودها، حيث تفضل توجيه البحث نحو مدى سرعتها في السيطرة على الأزمة الصحية.

وبحسب تقرير نشره مراسل شبكة "سي بي إس" الأمريكية المرافق للفريق المكون من 13 فردا، قد تكون مهمة الخبراء في تحديد منشأ الوباء معقدة للغاية.

وفي هذا السياق، أشار عضو الفريق بيتر دازاك إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين هي المصدر الحقيقي والأصلي لنشأة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال مايكل رايان مدير عمليات الطوارئ في المنظمة إن النجاح في تحقيق يتعلق بانتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان، لا يرتبط بالضرورة بالعثور على "مصدر" خلال هذه المهمة الأولية.

ويقول التقرير إن موقف الفريق النهائي قد يحبط الكثيرون حول العالم ممن يعتقدون أن سوق ووهان الصينية، هو مهد وباء كورونا، وسط قلة الأدلة المتوفرة في الأماكن التي سيزورها الخبراء.

كانت الصين رفضت مرارا السماح لفريق المنظمة بالدخول إلى أراضيها، وسط تساؤلات عما يأمل الخبراء في العثور عليه بعد أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا.