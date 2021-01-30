خطوات تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي نظام نور 1443هـ بالمملكة العربية السعودية

يرغب أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية في معرفة خطوات تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي نظام نور، من تسجيل أبائهم في المدارس لهذا العام حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم الإلكتروني للطلاب الجدد عبر موقع نور التعليمي الذي يتعاون مع الوزارة، وهذا بسبب الظروف الحالية للبلاد والاحتياطات التي تفرضها الدولة للحماية من الظروف الصحية التي يشهدها العالم أجمع.تسجيل طالب مستجد في أولى ابتدائي نظام نور
قبل ذكر الخطوات الواجب على ولي الأمر إتباعها للتقديم وتسجيل طالب مستجد في المدرسة يجب أن يكون لولي الأمر حساب خاص على موقع نور التعليمي يتمكن من خلاله من إضافة أبناءه ومتابعة مستواهم، وهنا بعض الخطوات الواجب إتباعها لتسجيل حساب جديد على نور وهي
- الدخول على منصة نور الإلكترونية من خلال موقع نور الإلكتروني.
- الضغط على تسجيل حساب جديد.
- ستظهر لك مستطيلات يجب ملء البيانات المطلوبة بها من الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والعنوان وغيرها من بيانات هامة.
- بعد إتمام تسجيل البيانات الخاصة بولي الأمر يجب عليه إنشاء كلمة مرور قوية واسم مستخدم للحساب الخاص به لا يشترط أن يكون بنفس الاسم وبعدها يتم تأيد إنشاء الحساب.
والآن إليكم خطوات تسجيل طالب مستجد في نظام نور التعليمي كالتالي:
- الدخول على الموقع الرسمي لـ بوابة نور الإلكترونية.
- الدخول إلى حساب ولي الأمر من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- الضغط على ” تسجيل طالب جديد ” التي تظهر على يمين الصفح الرئيسية بالموقع.
- وبعدها يتم إدخال بيانات الطالب المطلوبة مع المستندات الخاصة به مثل شهادة الميلاد.
- ويتم تأكيد التسجيل وبهذا يكون الطالب قد تم تسجيله.
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