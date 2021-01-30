السلطات الجزائرية تمدد قيود الحجر الصحي

السلطات الجزائرية تمدد قيود الحجر الصحيأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم السبت، عن تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية، ورفعه عن 10 ولايات سجلت نسبة منخفضة من الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن بيان صدر عن مكتبه، القول: إن تطبيق التمديد سيبدأ من الأحد المقبل ولمدة 15 يوما، ويعمل به من 8 مساء ولغاية 5 من صباح اليوم التالي.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا".

ودعا البيان إلى الإبقاء على الإجراءات الصحية الأخرى المتبعة في البلاد من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.