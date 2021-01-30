فيديو .. إصابة 26 عراقيا فى انفجار مخبز بالديوانية 

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدائرة فى بيان صحفى أن "26 شخصا أصيبوا بجروح جراء انفجار أسطوانة غاز فى أحد المخابز بقضاء الحمزة الشرقى التابع لمحافظة الديوانية جنوبى البلاد". من جهتها باشرت فرق الدفاع المدنى فى المحافظة تقديم الإسعافات الفورية وإنقاذ المواطنين.

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