عاجل .. البعثة الأممية بليبيا تعلن المترشحين لمنصبى المجلس الرئاسى والوزراء

جدة - نرمين السيد - وقالت البعثة فى بيان لها "بعد فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتى انتهت فى 28 يناير، تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسى ومنصب رئيس الوزراء وذلك على النحو المبين أدناه بالترتيب الأبجدى للغة العربية. وتعرب البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من اعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى للنظر فى طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التى اتفق عليها الملتقى فى تونس بتوافق الآراء".

وأضافت "وقد تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التى أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التى تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر 2021. كما تعهد المرشحون، فى حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر. وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات فى نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبى الحالى".

وتابعت "وفيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضرورى أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة. وبعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هى عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة فى الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسى".

واستطردت البعثة "سوف تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اجتماعاً لملتقى الحوار السياسى الليبى بكامل أعضائه فى سويسرا فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة. وخلال هذا الاجتماع، سوف توجه البعثة دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التى اتفق عليها الملتقى، وكذلك للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى. وفى الفترة التى تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين وبروح الشفافية والشمولية، سوف تجرى البعثة أيضاً حواراً رقمياً مع عموم الليبيين لتلقى أسئلتهم التى سيتم تقديمها إلى المرشحين. وسوف تتم إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبى".

وحسبما أعلنت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا عبر موقعها الإلكترونى، جاءت أسماء المرشحين كالتالى:



المرشحون للمجلس الرئاسى:

إدريس سليمان أحمد القايد

أسامة جويلى

أسعد محمد زهيو

خالد السائح

خالد عمار المشرى

سلامة إبراهيم الغويل

سليمان أسويكر عوض

الشريف الوافى

صلاح الدين النمروش

طارق عبد الله الأشتر

عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزى

عبد الرحيم على محمد الشيبانى

عبد الله حسين اللافى

عبد المجيد غيث سيف النصر

عقيلة صالح قويدر

على أبو الحجب

على محمود بوخيرالله

عمر مهدى أبو شريده

ماجدة وفتى

محمد القمودى الحافى

محمد حسن سليمان البرغثى

محمد منفى

مصطفى عبد الحميد دلاف

موسى الكونى

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء:

آمال جراى

أحمد عمر أحمد أمعيتيق

أسامه الصيد

إيمان كشر

جمال أبوبكر عمران أبوغرين

الحرمين محمد الحرمين

خالد محمد عبد الله لغويل

ضو عبد الله أبوضوايه

عاطف ميلود الحاسيه

عبد الحميد محمد دبيبه

عبد الرحيم مختار المنتصر

عبد الرزاق أحمد عبد القادر

عثمان عبد الجليل محمد

فتح الله حسين عبد الكريم محمد

فتحى على عبد السلام باشاغا

فضيل الأمين

محمد الأنصارى

محمد عبد اللطيف المنتصر

محمد معين منصور الكيخيا

مفتاح حمادى

هشام عبد الله أبو الشويكات