خبير بالشرق الأوسط ونجل صحفى مصرى يتولى ملف ايران فى إدارة بايدن

جدة - نرمين السيد - وبحسب "بى بى سى عربى"، روبرت مالى، هو نجل الصحفى اليسارى المصرى الولادة واليهودى الحلبى الأصل، سيمون مالى، أحد المدافعين عن قضايا العالم الثالث ومناهضة الإستعمار، والتى بسببها كلفه الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر بالعمل مراسلاً لصحيفة الجمهورية فى الأمم المتحدة.

وكان الوالد سيمون مالى، يكتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية، مقابلات مطولة مع كل من ياسر عرفات وفيديل كاسترو فى حين كانت وسائل الإعلام الغربية لا تجرؤ على ذلك.

وحرمه الرئيس المصرى الراحل أنور السادات من الجنسية المصرية سابقاً ولم يسمح له بتجديد جواز سفره المصرى.

ودرس "مالى" الابن، فى عدد من أرقى الجامعات على مستوى العالم فهو خريج جامعتى هارفارد ويال الأمريكيتين حيث كان زميل الدراسة للرئيس السابق باراك أوباما.

واستكمل دراسته فى جامعة أكسفورد البريطانية حيث نال منها درجة الدكتوراه وكانت أطروحة تخرجه بعنوان "العالم ثالثية واضمحلاله".

ونشر كتابه الذى حمل عنوان "صرخة الجزائر" عام 1996 وتناول فيه تجرية الجزائر فى التحول من الثورة واليسار إلى ساحة صراع مع الإسلام السياسى.

وعمل كمساعد خاص للرئيس كلينتون، كما كان عضواً فى فريق السلام الأمريكى وساعد فى ترتيب قمة كامب ديفيد لعام 2000.

وفى عام 2015 كان مالى بمثابة رجل أوباما "الرئيسى" فيما يتعلق بملف الشرق الأوسط حيث كان يقود مكتب الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى، وفى نوفمبر 2015 عين "مالى" مستشاراً خاصاً لأوباما لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان "مالى" يحتل منصب الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة الأزمات الدولية فى واشنطن قبل تعيينه فى المنصب الجديد.