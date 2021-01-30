هربوا إلى تركيا.. ضغوط على الكويت في قضية العفو عن مقتحمي مجلس الأمة

عقد عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، المعروفين باسم "كتلة الـ 16"، اجتماعًا مساء الخميس الماضي لتحديد خيارات الكتلة في التعامل مع الحكومة المرتقبة، في ضوء عزم أحد أعضائها، وهو النائب مساعد العارضي، تقديم استجواب لرئيس الوزراء الكويتي المكلف صباح الخالد، على خلفية قضية العفو.

وتتعلق الأزمة بصورة أساسية بتباين المواقف بشأن مقترحات لقانون للعفو العام عن عشرات النواب والنشطاء السابقين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تصاعدت الضغوط من بعض النواب السابقين المتواجدين في تركيا على أعضاء كتلة الـ 16، في ما يبدو أنه لتعزيز القدرات التفاوضية في موضوع العفو الخاص. وقال مصدر برلماني إن «الحديث علنًا عن العفو الشامل ولكنه الأصعب على أرض الواقع، وهذا ما يدركه النواب».

وغرّد النائب السابق مبارك الوعلان من تركيا، داعيًا الكتلة إلى عدم المراهنة على الحكومة التي «لم تحترم إرادة الشعب ومخرجاته ولم تنظر لمطالبكم وعلى رأسها العفو الشامل رغم مدكم يد التعاون» على حد قوله.،

وخاطب النائب السابق جمعان الحربش الكتلة من تركيا أيضًا بالإشارة إلى وجود أغلبية فيها «ترى العفو الشامل والمصالحة الوطنية الأولوية والمعيار الأول للتعاون من عدمه ووقعت الوثيقة، وهناك أقلية لا ترى ذلك»، مضيفًا «كلامي موجه لأغلبية كتلة الـ 16 إذا لم يحترم رأيكم وأنتم الأغلبية فما هو مبرر استمراركم في الكتلة».

وفيما تؤكد مصادر برلمانية أن ثمة «تحركات تفاوضية» من الحكومة مع النواب حول «صياغة العفو الخاص» يقودها أحد الوزراء، جددت مصادر حكومية أخرى التأكيد على أن «الأمر في النهاية لن يكون بيد أي طرف إلا صاحب السمو كما أعلن الشيخ صباح الخالد في لقائه الصحافي قبل أيام».