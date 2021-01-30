بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن قائمة المرشحين لتولي المناصب التنفيذية في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترشيح 24 شخصية للمجلس الرئاسي، و21 لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد انتهاء مهلة المداولات حول تقاسم مناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الجاري.

ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، موضحة أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت في بيان أن المرشحون تعهدوا حال اختيارهم بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلًا عن تلك الخاصة بزوجاتهم- أزواجهن وأطفالهم القصر.

كما يتعهد المرشحون المحتملون بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة الاتقالية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونًا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي،بحسب البيان.

وبالنسبة للمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، قالت لجنة التدقيق إنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقًا مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة.

وأوضحت أنه بعد مراجعة البعثة هذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة الأممية هو أنه "يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي".

- المرشحين للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية) كالآتي:

- إدريس سليمان أحمد القايد

- أسامة جويلي

- أسعد محمد زهيو

- خالد السائح

- خالد عمار المشري

- سلامة إبراهيم الغويل

- سليمان أسويكر عوض

- الشريف الوافي

- صلاح الدين النمروش

- طارق عبد الله الأشتر

- عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي

- عبد الرحيم علي محمد الشيباني

- عبد الله حسين اللافي

- عبد المجيد غيث سيف النصر

- عقيلة صالح قويدر

- علي أبو الحجب

- علي محمود بوخيرالله

- عمر مهدي أبو شريده

- ماجدة وفتي

- محمد القمودي الحافي

- محمد حسن سليمان البرغثي

- محمد منفي

- مصطفى عبد الحميد دلاف

- موسى الكوني

- أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):

آمال جراي

- أحمد عمر أحمد أمعيتيق

- أسامه الصيد

- إيمان كشر

- جمال أبوبكر عمران أبوغرين

- الحرمين محمد الحرمين

- خالد محمد عبد الله لغويل

- ضو عبد الله أبوضوايه

- عاطف ميلود الحاسيه

- عبد الحميد محمد دبيبه

- عبد الرحيم مختار المنتصر

- عبد الرزاق أحمد عبد القادر

- عثمان عبد الجليل محمد

- فتح الله حسين عبد الكريم محمد

- فتحي علي عبد السلام باشاغا

- فضيل الأمين

- محمد الأنصاري

- محمد عبد اللطيف المنتصر

- محمد معين منصور الكيخيا

- مفتاح حمادي

- هشام عبد الله أبو الشويكات

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ععقد اجتماعا لملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة.