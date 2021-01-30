متاح التقديم الآن على منتج نفاذ تمويل العمل الحر بفترة سداد ميسرة بدون فوائد لدى بنك التنمية

متاح التقديم الآن على المرحلة الثانية من منتج نفاذ تمويل العمل الحر بداية من 60 ألف ريال إلى 150 ألف ريال سعودي على حسب التمويل المطلوب وتلك التمويل متاح فقط للعاطلين والموظفين السعوديين داخل أراضي المملكة ومقدم ذلك تحت رعاية بنك التنمية الاجتماعية الذي يعتبر من أهم البنوك السعودية التي تقدم قروض هامة تخدم كافة فئات المجتمع السعودي لذلك تمويل العمل الحر يتميز بفترة سداد ميسرة لمدة طويل الأجل حتى 5 سنين وبدون رسوم أو فوائد مالية إضافية كما أن منتح نفاذ تمويل العمل الحر تابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمكن التقديم عليه عن طريق رابط الحصول على نفاذ قرض العمل الحر سواء كان للعاطلين أو الموظفين عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعوديةكافة الشروط الواجبة للحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
وفر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية خدمة توفير فرص عمل للعاطلين والموظفين السعوديين عبر تمويل العمل الحر ولكن عند توافق الشروط والاحكام المطلوبة كما يلي
- يلتزم المتقدم بتوفير وثيقة العمل الحر عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية
- يقوم تمويل العمل الحر داخل أراضي السعودية على تحقيق أكبر فرص عمل للشباب السعودي
- الموظف السعودي يجب أن لا يزيد دخله الشهري عن 14 ألف ريال سعودي عند التقديم على تمويل العمل الحر
- يمكن الحصول على قرض العمل الحر لكل من العاطلين أو الموظفين السعوديين فقط بمبلغ تمويل يصل إلى 150 ألف ريال سعودي للتمويل العيني
- يحتاج أن يكون سن العميل المتقدم من 18 إلى 60 سنة
- يمنح منتج نفاذ تمويل عيني حتى مائة وخمسون ألف ريال سعودي
- يعطي قرض العمل الحر تمويل نقدي حتى ستون ألف ريال سعودي
- فتح حساب في أحد البنوك السعودية بعد الحصول على التمويل المناسب من منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية
- استخدام العميل الدفع الإلكتروني عند سداد قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية
- منتج نفاذ قرض بدون فوائد وأرباح مالية إضافية عليه
- عند سداد العميل تمويل العمل الحر يعطى له فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات
- يستخدم الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية في السعودية من أجل التقديم على تمويل العمل الحر
- الضغط على طلب تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والقيام بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للحصول على التمويل المناسب بشرط وجود وثيقة العمل الحر واتباع كافة الشروط الواجبة للحصول عليه
- أرسال طلب تمويل العمل الحر وأنتظار الرد من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة
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