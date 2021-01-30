البرتغال.. 7 أسرّة فقط شاغرة لمرضى كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وزارة الصحة، بحسب "روسيا اليوم"، أن من بين 850 سريرا لوحدات العناية المركزة المخصصة لحالات كوفيد-19 فى البر الرئيسى، تم شغل 843 سريرا، ويوجد بالدولة التى يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، 420 سريرا إضافية بوحدات العناية المركزة لمن يعانون من أمراض أخرى.

ومع انخفاض عدد الأسرة الشاغرة فى البر الرئيسى، نقلت السلطات جوا ثلاثة مرضى يحتاجون إلى رعاية فائقة يوم الجمعة من لشبونة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية حيث يواجه النظام الصحى ضغوطا أقل.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات اليومية بلغ 12.435 حالة، بانخفاض عن الرقم القياسى المسجل يوم الخميس.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 فى البرتغال حتى الآن 12.179، فضلا عن 711.018 إصابة.