جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت عن مسئول فى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية قوله، إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد طبيعة الإصابات، وأسباب وملابسات الحادث.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة شخصين جراء تسرب غاز بمقر إقامة رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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