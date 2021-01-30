إصابة شخصين جراء تسرب غاز بمقر إقامة رئيس الوزراء الباكستانى الأسبق

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت عن مسئول فى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية قوله، إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد طبيعة الإصابات، وأسباب وملابسات الحادث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.