جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الكوبية أن حافلة تقل 45 معلما انحرفت عن طريق سريع وهوت إلى واد على بعد 30 ميلا شرقى العاصمة هافانا، مما أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين حالات بعضهم حرجة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "المعلمين كانوا عائدين من هافانا إلى شرق كوبا حيث كانوا يعملون مع مئات آخرين نظرا لنقص فى الكوادر التعليمية هناك". وعرض التلفزيون الرسمى لقطات لمكان الحادث حيث هوت الحافلة وفى لقطات أخرى ظهر حطام الحافلة التى ترقد على جانبها فى الوادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 10 معلمين وإصابة 24 آخرين فى انقلاب حافلة بكوبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.