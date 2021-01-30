اعتقال 4 مثليين في تركيا بسبب الإساءة للكعبة المشرفة

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم السبت، إلقاء القبض على 4 مثليين بإحدى جامعات إسطنبول، بعد تعليقهم صورة للكعبة ووضعوا قوس قزح عليها.

وقال صويلو عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم اعتقال 4 مثليين في جامعة بوجازيتشي، الذين أظهروا عدم احترامهم للكعبة المشرفة".

وقال مكتب محافظ المدينة إن الأشخاص الأربعة اعتقلوا للاشتباه بارتكابهم "إهانة علنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الناس".

وأشار مكتب المحافظ إلى أن صورة الكعبة التي وضع عليها علم قوس قزح، وهو رمز مرتبط بمجتمع المثليين، وتم تعليقها أمس، أمام مكتب رئيس جامعة بوجازيتشي.

واعتبر إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تغريدة عبر "تويتر" أن "ازدراء الكعبة ليس حرية تعبير ولا حقا في الاحتجاج"، مؤكدًا أن مرتكبي تلك الواقعة سينالون العقاب الذي يستقحونه أمام العدالة.

ومنذ أسابيع تشهد الجامعة احتجاجات ضد تعيين رئيس جديد لها، ويزعم المحتجون أن تعيين مليح بولو من قبل إردوغان على رأس الجامعة موجه سياسيا.

واتهم الرئيس التركي في وقت سابق هذا الشهر بعض المشاركين في الاحتجاجات بأنهم "إرهابيون".