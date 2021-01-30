شروط منح الجنسية الإماراتية للوافدين بعد تعديل مرن في القانون 2021م

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عمر شويل - جدة شروط منح الجنسية الإماراتية للوافدين ، من أبرز الأخبار التي لاقت اهتمامًا كبيرًا اليوم من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، حيث تعد تلك الخطوة الغير المسبوقة، امتداد لقرارات مرنة تولتها القيادة الإماراتية الرشيدة، وفق رؤية جديدة لدولة الإمارات، وتقديرًا للفئات المستهدفة وفق القانون، لما منحته لدولة الإمارات من تقدم في المجالات المختلفة، وما عاد على الاقتصاد الإماراتي من نمو، فوجب ذلك التقدير باندماج تلك الفئات المستهدفة في نسيج الوطن، واعتبارهم جزء لا يتجزأ منه، وقد تم اعتماد تعديل القانون ، واتخاذ القرار الهام اليوم السبت الموافق 30 يناير لعام 2021م، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي.

شروط منح الجنسية الإماراتية للوافدين

والجدير بالذكر أنه في عام 2019م، قامت دولة الإمارات بتطبيق منح إقامة طوية الأجل، لمدة 10 سنوات و5 سنوات، تجدد تلقائيًا، لفئات معينة أيضًا، ممن تنطبق عليهم شروط مشابهة تمامًا، لشروط منح الجنسية الإماراتية للوافدين 2021م، وفي اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم، تم تعديل الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن الجنسية وجوازات السفر، حيث أجاز من خلالها، منح الجنسية الإماراتية لفئات محددة هم:

فئة المستثمرين.

فئة الأطباء والمتخصصين.

فئة العلماء.

فئة أصحاء المواهب.

فئة المثقفين والفنانين والموهوبين.

الفئات المستهدفة من تعديل لائحة القانون الاتحادي بشأن الجنسية

وكما ذكرنا سابقًا أن الفئات التي استهدفها تعديل القانون، لمنحها الجنسية هي فئات قدمت للإمارات ما ساهم بقوة في المسيرة التنموية للدولة، وقد لاقى الخبر اهتمام إعلامي عالمي كونها خطوة غير مسبوقة، خاصة أن التعديل من أجل استبقاء العقول والمواهب، واستقطاب للموهوبين لدولة الامارات لمزيد من رؤية تقدمية لدولة الامارات، ولا نغفل أن دولة الإمارات دائمًا سباقة بقرارات تقدمية، وغير مسبوقة ففي مجال التعليم كانت صاحبة أول قرار عن عودة الدراسة بالفصل الثاني حضوريًا ، وفي مجال الرياضة كان السباقة أيضًا عندما قامت جمعية الإمارات للخيول العربية تطلق أول سجل أنساب إلكتروني ، وفي جميع المجالات المختلفة دائمًا هي في الريادة، وبالنسبة لمنح الجنسية، نذكر الفئات المستهدفة بالترتيب التالي.

فئة العلماء

شملت تلك الفئة عدد من الشروط الهامة منها، أن يكون العالم ذو خبرة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون ساهم علميًا في مجاله مما أدى لفوزه بجائزة علمية مرموقة، وأن يكون العالم نشيط في مجاله البحثي داخل الجامعة، أو مركز بحوث، أو حتى بالقطاع الخاص، وأن يكون من الحاصلين على توصية من إحدى المؤسسات العلمية المعترف بها بالإمارات.

فئة أصحاب المواهب

وهي الفئة التي حصل أصحابها على براءات اختراع، تم اعتمادها من جهة عالمية معترف بها، ومن وزارة الاقتصاد بالإمارات، أو حصل اختراعه على رسالة توصية من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.

فئة الفنانين والمثقفين والموهوبين

وهم الرواد في مجال الثقافة والفن والمواهب الأخرى، التي يدعمها الحصول على جائزة عالمية، في تلك المجالات التخصصية، إضافة إلى رسالة توصية من الجهات المختصة الحكومية في دولة الإمارات.

فئة الأطباء والمهندسين

ألا تقل خبرة أصحاب تلك المهنة عن 10 سنوات، وأن يكون متخصص في مجال علمي فريد له أهمية شديدة في الدولة، وأن يكون أسهم بدراسات وأبحاث في مجاله التخصصي، وأن يكون حاصل على عضوية بمنظمة مرموقة في مجال تخصصه.

فئة المستثمرين

أن يكون المستثمر ممتلك لعقار في دولة الإمارات.

ضوابط منح الوافدين والمغتربين على الجنسية الإماراتية وفق تعديل القانون 2021م

وفق تعديلات اللائحة لمنح الجنسية الإماراتية للوافدين، الالتزام بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية، كالتالي:

قسم يمين الولاء لدولة الإمارات. الالتزام التام بكافة القوانين السارية في دولة الإمارات. في حال اكتساب الوافد لجنسية أخرى، أو فقدانه لأي جنسية أخرى حامل لها، يجب إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بذلك. وقد نص القرار الصادر اليوم على سحب الجنسية من الممنوح متى فقد أي من شروط اكتسابها، أو أخل بالالتزام الواجب عليه.

مزايا منح الوافدين الجنسية الإماراتية

ومن المزايا التي سيتمتع بها الوافد الممنوح للجنسية الإماراتية التالي: