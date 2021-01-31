شروط القبول لوظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبة جندي اول وجندي ورابط التسجيل عبر منصة ابشر

شروط القبول لوظائف الأفواج الأمنية للكادر النسائي في صباح يوم السبت الموافق 29 يناير 2021 قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية رسميا في بيانها شروط القبول لوظاف الافواج الامنية للكادر النسائى لرتبه جندي اول و رتبة جندي، وذلك للقيام بأعمال الأمن والحراسة في عدة مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية وهي الرياض عزيز نجران و جازان وعلى من يرغب فى التقديم و تنطبق عليه كافة الشروط المعلن عنها للقبول يبدأ في التقديم من اليوم الساعة العاشرة صباحا وينتهي يوم الخميس الموافق 22/6/1442 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا و سوف يتم التقديم على هذه الوظائف عبر التقديم الإلكتروني في منصة ابشر_ للتوظيف.

شروط القبول لوظائف الأفواج الأمنية

يستوجب على من يرغب فى التقديم لتلك الوظائف يجب أن تنطبق عليه كافة الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي وجاء ذلك عبر الشروط الأتية:

يتطلب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية الأصل من الأبوين.

عدم امتلاك المتقدم لوظيفة حكومية.

سوف يستثنى من ذلك الشرط من نشا مع والديه خارج البلاد وذلك أثناء خدمة الدولة.

يجب توافر المؤهل العلمي والفني للتقديم على الوظيفة.

يشترط عن المتقدم لهذه الوظيفة ألا يكون متزوجة من غير سعودي (أجنبية).

يشترط على المتقدم أن يكون حسن السير والسمعة وطيب الأخلاق.

يجب على المتقدم اجتياز كافة اجراءات و اختبارات القبول لهذه الوظيفة.

يشترط على المتقدم لهذه الوظيفة ألا يكون محكوم عليه بإحكام جنائية سابقة لجرائم مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة أو عليه عقوبة في بالسجن.

يشترط للمتقدم لهذه الوظيفة أن يتناسب الطول مع الوزن ويرجع ذلك الى اللائحة الطبية.

لم يسبق للمتقدم التعيين في وظيفة سابقة تحت نظام الخدمة العسكرية.

يشترط على المتقدم أن يكون قد أنهي خدماته من المراكز العسكرية أو احد الكليات والمعاهد العسكرية لأي سبب مسبق.

يشترط على المتقدم الايكو موظف في جهة حكومية.

يجب مصادقة المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم من قبل الجهات المختصة الرسمية.

يتم التقديم على هذه الوظيفة خلال موقع ابشر للتوظيف وذلك بتسجيل كافه البيانات والمعلومات المطلوبة من المتقدم وذلك في نموذج الطلب.

رابط التقديم والتسجيل في شؤون الأفراد الأمنية علي رتبه جندي اول جندي

سوف نعرض لكم مهام قوات الأفواج الأمنية وهو قطاع عسكري تابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قد تم بنيان هذا النظام العسكري في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر 2014 ومن اهم مهامه والمختص بها هي حروب العصابات وتقع في المناطق الجبلية وعلى حدود المملكة وله كل الصلاحيات مكلف بالقبض وضبط ومطاردة وتفتيش الجناة وإطلاق النار عليهم ذلك وفقي النظام ويعمل أيضا على مساعدته القوات العسكرية خاصة في الحدود والأماكن الخارجية المفتوحة كما تهتم قوات الأفواج الأمنية في التعامل مع كافة أنشطة تهريب المخدرات بكافه أنواعها والأسلحة كما تقضى على كل محاولات التسلل الغير مشروعه على حدود البلاد ومراقبة كافة الحدود وذلك للمخالفين لقواعد العمل والإقامة.

يمكن للمتقدمين لهذه الوظيفة وذلك بعد استيفاءكل الشروط للتقديم وذلك عبر الموقع الرسمي بوابة ابشر للتوظيف وذلك بالقيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة مع كتابة كافة بيانات الوثائق المعلن عنها والمطلوبة من قبل شؤون الأفواج الأمنية لوزارة الداخلية بالسعودية.