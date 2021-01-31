رابط نظام فارس استخراج تعريف بالراتب الجديد السعودية

رابط نظام فارس 1442 الجديد هو الرابط الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وهو خاص بموظفي ومعلمي وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يتم من خلاله أداء العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخص المعلمين، وعبر نظام فا س يمكن لمديري المدارس التواصل مع المعلمين، لتقديم أى طلبات تخصهم، أو معرفة سلم رواتب المعلمين، وتقديم العديد من الخدمات للعلمين والمعلمات والموظفين في التعليم، مثل طلبات النقل أو تقديم أجازة، أو تقديم طلب تقاعد.خطوات التسجيل في نظام فارس
سنوضح لجميع المعلمين والموظفين بوزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخطوات التالية الطريقة التي يمكن بها التسجيل عبر نظام فارس:
- يقوم المعلم أو الموظف بالتعليم بدخول الموقع الإلكتروني لنظام فارس
- قم بعد ذلك بالضغط على جملة تسجيل لأول مرة في نظام فارس
- مطلوب إدخال البيانات الخاصة وهي الاسم كاملاً وادخال رقم الهاتف المحمول
- تأكد أن البيانات التي قمت بتسجيلها صحيحة
- سيصلك رمز للتحقق من أن هذا رقم الجوال الخاص بك قم بكتابته
- اضغط بعد ذلك علي التسجيل أو كلمة submit حيث انتهي التسجيل علي نظام فارس ويمكن الان الاستفادة بما يتم تقديمه علي الموقع الالكتروني.
عبر نظام فارس خدمة تعريف بالراتب لعام 1442ه، وهي خدمة تمكن جمي المعلمين من رؤية الدرجات أو المراتب التي قد ترقي إليها الموظف أو المعلم في السلم الوظيفي، وسوف نعرض لكم الخطوات التي يتبعها المعلم للوصول معرفة الراتب والترقية التي وصل اليها ويتم ذلك ذلك الكترونيا عبر نظام فارس الجديد كالآتي:
- يقوم بتسجيل دخول الي نظام فارس الجديد 1442
- اذا كان لديه حساب علي فارس يضع سم المستخدم وكذلك كلمة المرور ثم رمز التحقق
- يختار المعلم صلاحية الخدمة الذاتية
- ثم الرواتب والبدلات
- بعد ذلك يختار التعريف بالراتب
- يقوم بكتابة البيانات المطلوبة
- ثم يضغط دخول.
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