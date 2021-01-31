أسهل طريقة لسلق الكرنب لعمل محشي الملفوف في دقائق كالمحترفين

طالما بحثنا عن أسهل طريقة لسلق الكرنب، لأنها تعد الخطوة الأكثر تعقيدا في عمل المحشي الملفوف، فيعتبر محشي الكرنب من الأكلات الشتوية المحببة لقلب معظم الناس وخاصة الشعوب العربية، فهو يعتبر وجبة غنية متكاملة العناصر، ومكوناتها متواجدة بالأسواق ومتوفرة بكافة المتاجر، ولكن لطالما وجد صعوبة في عمل المحشي الملفوف،لما قد يواجه البعض من سهولة في كيفية سلق الكرنب أو لفه.

أسهل طريقة لسلق الكرنب

المحاشي من الأكلات الشهية التي يحبها معظم الناس، ولطالما بحث عن طريقة عملها العديد من ربات البيوت وأيضا الطهاه المبتدئين، وهناك العديد من الأنواع لعمل المحشي، فهناك محشي ورق العنب ومحشي الكوسا والبذنجان والفل، ولكن عرف الملفوف بأهم أنواع المحاشي على الاطلاق،وسوف نوضح لكم بطريقة بسيطة كيف نعد طبق محشي ملفوف في وقت بسيط.

طريقة سلق الكرنب في دقائق

نأتي بحبة من الكرنب، ونحفف بشكل بسيط جذرها مع الحرص ان لا ننزعها تماما، نقوم بتقسيم الكرنب الى اربعة اجزاء متساوية من منطقة الرأس، في إناء طهي نضع ماء ونضيف إليه قليل من الملح والكمون الناعم، ونتركها حتى تغلي، ثم نضع قطع الكرنب كل جزء على حدا لمدة دقيقتين في الماء المغلي ونقلبها على كلا جانبيها، ونكرر العملية حتى يتم سلق الجميع، وبعدها يتم تبريد الكرنب بالماء ويتم تقطيع كل جزء إلى قطع مناسبة للحشو.

خلطة محشي الكرنب

خلطة المحشي هي المواد التي يتم وضعها جميعا مع بعضها ومن ثم وضعها في ورقات الكرنب ولفها بشكل أصابع متساوية،مكوناتها أرز مصري، ومعجون طماطم وخضروات ورقية بقدونس وكزبرة خضراء وشبث، وبصل وملح وفلفل أسود وزيت ذرة.

الطريقة: نغسل الرز ونصفيه جيدا من الماء، ونضيف الطماطم والخضرة المقطعه والبصل أيضا بعد تقطيعهم قطع صغيرة، ونضيف الملح والفلفل والبهارات والزيت، نخلط المقادير جيدا، وبعدها نقوم بوضع الأرز بنسب صغيرة في ورقات الكرنب ولفها ورصها في إناء الطهي ووضعا كطبقات متساوية،وبعد الإنتهاء من كل الكمية نضع الماء والملح عليه ونحرص ألا نزيد كمية الماء ويوضع على نار متوسطة حتى تمام النضج.