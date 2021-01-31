قرارات جديدة تعلنها الجوازات السعودية فيما يخص جميع الوافدين، المقيمين

أعلنت الجوازات السعودية عن قرارات هامة فيما يخص جميع الوافدين، المقيمين وهي بشأن تحديد وعمل الإقامة وقد أصدرت الجوازات قرارا برفع الرسوم المقررة لتجديد الإقامة الخاصة بالعمالة على جميع المهن للعاملين المقيمين بالمملكة.

الجوازات السعودية تعلن عن كيفية سداد الرسوم

صرحت المديرية العامة للجوازات أنه تم رفع رسوم العمالة لحوالي 40 مهنة للمقيمين لقيمة مالية تقدر بسبعة آلاف ريال سعودي وأوضحت الجوازات إنه سيتم تجزئة سداد الرسوم كما سيتم فتح المعابر للعاملين الوافدين العالقين خارج المملكة وذلك بعد استئناف الحركة الدولية.

وقد تم السماح بموافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على إصدار جميع الإقامات التي تخُص رخص العمل وسيتم تجديدها كل ثلاثة أشهر، من ذلك مع التأكيد على تجزئة تحصيل الرسوم المطلوبة من رخصة العمل والمقابل المالي ورخصة الإقامة،ويستثنى العمالة المنزلية.

وصرحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الشخصي في (تويتر) عن إمكانية تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية بشرط صلاحية الهوية للعمالة المنزلية أما في حالة العمالة التجارية فإن صلاحية هوية مقيم إذا تبقى أقل من ستة أشهر بشرط وجود وثيقة التأمين سارية ورخصة للعمل سارية، وأكدت الجوازات السعودية في تصريح لها أن بطاقة مقيم خمس سنوات من تاريخ صدورها ستحدد سنويًا عبر منصة أبشر إلكترونياً.

كما ألقى أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية كلمة شكر على الدعم الذي قدمه للملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادته الرشيدة على قرارها بإصدار الإقامة للعاملين المرتبطة برخصة العمل وتجديدها بنظام ربع سنوي مع السماح بتجزئة الرسوم المقررة حسب مدة إقامة كل عامل.

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان وقيادة الرشيدة على السياسة العامة للمملكة التي تخُص السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين الوافدين وأبدى تأييده حيث أنها ستساهم في تطوير سوق العمل في ظل هذا الزمان الذي يساعد على إيجاد بيئة عمل مناسبة، قادرة على رفع مستوى سوق العمل.

وقد حظرت الجوازات السعوديةالجوازات السعودية من التأخير في تحديد هوية مقيم حتى لا يتعرض صاحبها بغرامة تقدر بنحو 500 ريال سعودي أول مرة وإذا تكرر التأخير للمرة الثانية فيتعين على صاحبها دفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي وفي المرة الثالثة تكون عقوبة التأخير الابعاد من السعودية.