ألمانيا تحظر الدخول من دول ظهر بها كورونا المتحور

فرضت ألمانيا حظراً جزئياً على المسافرين الذين يدخلون البلاد من دول انتشرت فيها أنواع جديدة من فيروس كورونا على نطاق واسع بشكل خاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية بمطار فرانكفورت رضا أحمري إن الدول المتأثرة بالقواعد الجديدة هي بريطانيا وإيرلندا والبرتغال وجنوب إفريقيا والبرازيل.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القواعد الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الجمعة ستظل سارية حتى 17 فبراير.

لن يُسمح لمشغلي شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن بإحضار ركاب من البلدان المعنية - باستثناء المواطنين الألمان والمقيمين الألمان، إلى جانب ركاب الترانزيت وبعض الآخرين.

كما ستكون هناك استثناءات لحركة الشحن. وتخضع ألمانيا حاليًا لإغلاق حتى 14 فبراير.