هونج كونج تعتمد أطول حجر صحى فى العالم للوافدين إليها

جدة - نرمين السيد - مددت سلطات هونج كونج، فترة الحجر الفندقى للوافدين إلى ثلاثة أسابيع، بعد ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا، ليصبح بذلك الحجر الأطول فى العالم كله، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ومنذ نحو عام يجتاز كل من يدخل هونج كونج، فحص كورونا ويخضع للحجر الصحى الإلزامى. وكان يسمح فى البداية بأن يكون الحجر فى المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، ولكن مع استمرار ظهور بؤر التفشى، أصبح الحجر الصحى فى الفنادق إلزاميا.

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