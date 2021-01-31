الجيش الليبى : الوضع فى سرت مستقر .. والميليشيات تبث الشائعات

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش الوطنى الليبى، مساء اليوم السبت، أن الأوضاع الأمنية فى مدينة سرت مستقرة تماما، نافيا وجود أى مرتزقة فى المدينة، مشيرا إلى أن المليشيات الإرهابية تبث الإشاعات لصرف الانتباه عن مرتزقة تركيا وتنظيماتها الإرهابية.





وقال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، فى بيان نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك "كلما تطورت عملية التسوية السياسية التى تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ويباركها المجتمع الدولى، كلما زاد نشاط المليشيات التكفيرية المتطرفة، الأمر الذى يعنى بالنسبة لهم نهاية وجودهم".

وأضاف المسمارى "فى الأيام الأخيرة، أصبحوا أكثر نشاطاً فى مجال الإعلام بوسائله المختلفة، ويتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة كل يوم والإشاعات المغرضة، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة، والجيش الوطنى الليبى بشكل عام، وإفشال مساعى اللجنة العسكرية 5+5 فى تنفيذ تفاهمات جنيف".

وتابع "وفى هذا الإطار وبمدينة سرت تم العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية، تحتوى على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة «فاجنر» الوهمية وعن الجرائم التى زُعمَ ارتكابها فى سرت.. هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة من أكاذيبهم وقامت قنواتهم الإعلامية بنقل الخبر بالتحليل والتفسير".

وأوضح "نعلن بأن الوضع فى سرت مستقر تماما. والأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع، ولا وجود للمرتزقة فى المدينة أو خارجها كما يدّعون، نعلم أنهم يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين، الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية".

واختتم المتحدث باسم الجيش الليبى "وهم يبثون هذه الإشاعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة لن ولم يتمكن المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولى، الذى خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا سحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورا".