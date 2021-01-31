أخبار العالم| السودان: إثيوبيا تعرقل مفاوضات سد النهضة.. ظهور المالك الحقيقي لقصر بوتين.. الكويت تفرض رسومًا إضافية على المسافرين

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع،

وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد لكم أبرزها فيما يلي:

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فايز السليك أن إثيوبيا تقف ضد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

كشف رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرج، اليوم السبت، أن القصر الذي زعم المعارض الروسي أليكسي نافالني أنه بني كمقر سري فاخر للرئيس فلاديمير بوتين يعود له شخصيا.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترشيح 24 شخصية للمجلس الرئاسي، و21 لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد انتهاء مهلة المداولات حول تقاسم مناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الجاري.

أعلنت دولة الكويت فرض رسوم جديدة على تذكرة كل راكب مغادر للبلاد أو قادم إليها، بنحو 3 دنانير للراكب.

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية ورجال أعمال، الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم السبت، وسبق أن شغل مناصب عسكرية ومدنية عدة، آخرها رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر السعودي.

نشر وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، ذكر فيها أنه عقد اجتماعًا في موقع بناء سد النهضة مع المقاولين والمستشارين العاملين بالمشروع.

اختطفت ميليشيات إثيوبية 3 تجار سودانيين، اليوم السبت، من داخل الأراضي السودانية بولاية القضارف، بينما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إضافية في منطقة باسندة.

هز انفجار ضخم محطة غاز في محافظة البيضاء اليمنية جنوب شرقي العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن سقوط قتلى وعشرات المصابين.

قلل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من فعالية اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية، متحدثا عن نتائج "غير مشجعة" لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عامًا، وسط أزمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بسبب عملية توريد اللقاحات، بينما انتقد أستاذ من جامعة أكسفورد على الرئيس.

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن "الأمر يدعو للقلق".