قفزة بإصابات فيروس كورونا في البحرين

سجلت السلطات الصحية في البحرين 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، في قفزة جديدة بالإصابات، مع عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الوباء.

قالت وزارة الصحة البحرينية إن الإصابات الجديدة منها 237 حالة لعمالة وافدة، و 411 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 7 حالات قادمة من الخارج، فيما وصل عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى 4094 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن تعافي 212 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 98160.

واستقر عدد الوفيات بفيروس كورونا في البحرين عند 372 حالة، فيما تلقى 170433 شخصًا التطعيم ضد كورونا حتى مساء اليوم السبت.