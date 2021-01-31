الأراضي البيضاء المرحلة الأولي والبدء في تطبيقها في جازان والطائف

الأراضي البيضاء تم الإعلان عنها بتطبيق المرحلة الأولي منها في مدينتي جازان والطائف وما يتعلق بالرسوم الخاصة بها وذلك فيما يخص المناطق التي تكون واقعة في المنطقة الداخلية في مراحل رسوم الأراضي البيضاء تحت جزء النطاق الجغرافي في محافظة الطائف والواقعة تحت النطاق الخاصة بمنطقة جازان وفي نطاقها التي تشمل معها منطقة جازان وكلاً من محافظتي أبو عريش وأيضاً سامطة كما تم الإعلان عن تاريخ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء .

الأراضي البيضاء وما تم توضيحه في هذا الشأن من الجهات المعنية :-

تم التوضيح اليوم من الجهات المعنية أن البرنامج قد أعلن أن النطاق الذي سوف يستهدف في المرحلة الأولي وما يخص الجزء فيما يتعلق بالرسوم تم التحديد له بعد أن تم عرض النتائج التي توصل إليها الورش الخاصة بالعمل التي تم عقدها مع كلاً من أمانة منطقة جازان وأمانة الطائف وتم مناقشة الأمر المتعلق بالنطاق الجغرافي لكل منطقة والحصر الذي يخص الأراضي حتي يتم التمهيد لتطبيق الرسوم الخاصة بأمر الأراضي البيضاء كما تم أعتماد ما يتعلق بالنطاق الجغرافي بما يتعلق ما هو مناسب مع الأهداف الموضوعة من البرنامج .

وزير الشؤون البلدية والقروية وما جاء من نص القرار في هذا الشأن :-

تم التصريح من وزير شؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالشأن الخاص بتطبيق الرسوم في المنطقة الخاصة بجازان ومحافظة الطائف والذي بني علي قرار رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 479 للعام الهجري 1437 والذي شمل به الموافقة علي اللائحة التنفيذية للنظام الموضوع للرسوم الخاصة بمشروع الأراضي البيضاء والإشارة بالبدء في المرحلة الأولي للمشروع الخاصة بالأراضي الغير مطورة والمساحة المحددة لها عشرة الآف متر مربع فما أكثر كما تم أيضاً النص في القرار الخاص بهذا الشأن بأنه تم أعطاء مهلة محددة للتنفيذ وهي مدة ستة أشهر تبدأ من التاريخ الذي تم فيه أمتلاك الأراضي البيضاء في الذي تم أستهدافه داخل المنطقة الخاصة بجازان ومحافظة الطائف والتي تم بها تسجيل البيانات الخاصة بالأراضي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمشروع التي تخص الأراضي البيضاء .

المعايير الخاصة بالمشروع والدراسات الخاصة بها إلي أي مدي تم الوصول في هذا الشأن :-

تم التأكيد من خلال البرنامج أنه يعمل وفقاً لمعايير تصل لمعايير عالمية في الدراسات الخاصة بالدراسات العقارية والنسب التي تؤثر في معايير المدن التي يتم استهدافها ويتم من خلال ذلك رصد جميع البيانات الخاصة بالبيانات الجيومكانية والتي تخص الأراضي التي تخضع للرسوم التي تم تحديدها من أجراءات وما سوف يتم العمل به .

الأراضي البيضاء والبرنامج الخاص بها يتم من خلاله أستهداف أربعة مراحل ويتم الاستهداف للمرحلة الأولي فيما يتعلق بأراضي تكون غير مطورة والتي تصل مساحتها إلي عشرة الآف متر مربع والتي تقع تحت النطاق الذي يتم تحديده من الوزارة والذي تم التخطيط له في هذا الشأن من قرارات وجاري العمل عليها .