إصابات كورونا فى أمريكا تكسر حاجز الـ26 مليونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونا. وأشارت إحصائيات الجامعة إلى أن إجمالى عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء الفيروس وصل إلى 438.452، فيما إجمالى عدد الإصابات 26.022.247.

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