تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى بيان على الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أن هذا الاختيار سوف يسمح بوصول الدفعة الأولى من اللقاح سريعا وبزيادة الكميات المعلن عنها سابقا.

وأكدت الوزارة، على وصول 960 ألف جرعة فى شهر فبراير، بدلا من 500 ألف جرعة، ووصول من 500 ألف جرعة الى مليون جرعة بداية من شهر مارس بدلا من أبريل، بالإضافة إلى وصول بقية الأربعة ملايين جرعة حسب الجدول الزمنى المعلن سابقا.

‎وأوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم التعجيل بحملة التطعيمات، مضيفة أن لجنة اللقاحات تواصل بدعم مكثف من الدبلوماسية التونسية العمل على الإسراع فى ملفات التزود الأخرى سواء فى إطار ثنائى أو متعدد الأطراف على غرار مبادرة الاتحاد الأفريقى.