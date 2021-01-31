باسم الجيش الأبيض.. رسالة من وزير الصحة الأردني للملك في عيد ميلاده

هنأ وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، باسم الكوادر الصحية والجيش الأبيض، الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الـ 59.

وقال عبيدات في تغريدة عبر تويتر: "أتقدم باسمي واسم الكوادر الصحية والجيش الأبيض بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد ميلاد مولاي المعظم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين".

وأضاف: "دمت للأردن والأمة والإنسانية قائدًا وملهمًا وسندًا وداعمًا".

واحتفل الأردنيون، السبت، بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني ونجله هاشم بمشاعر ملؤها الحب والامتنان والتقدير لقائد مسيرة التنمية بالمملكة.

ويحمل عيد ميلاد ملك البلاد هذا العام أهمية خاصة، كونه يتزامن مع احتفال الأردنيين هذا العام بمئوية الدولة التي تأسست عام 1921.

وحرص الأردنيون على استغلال تلك المناسبة لتجديد الولاء لملك البلاد والتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التنموية التي تحققت في عهده، مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم وتطلعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة الملك عبدالله الثاني.

يأتي هذا فيما وجه الملك الأردني عدة رسائل هامة لشعبه في هذا اليوم، شدد خلالها على السعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وأعرب عن فخره بانتمائه لهذا "الشعب العظيم الذي لا يعرف المستحيل، ودعا الأردنيين لإعادة إحياء الروح التي بني بها وعليها الأردن قبل 100 عام.