نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي اوبن ايميس 2020-2021 موقع نتائج توجيهي الأردن منصة درسك قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي اوبن ايميس 2020 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية العامة في الأردن أهم الأخبار عن إعلان نتائج التوجيهي 2020 الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس حيث يُمكنكم الدخول على رابط نتائج التوجيهي التكميلي اوبن ايميس 2020 المرفق أدناه والحصول على النتائج بشكل مباشر بعد إتمام عملية تسجيل الدخول، كما يُمكنكم الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2020 في الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس عبر رابط منصة درسك التي تُتيح نتائج الثانوية العامة في الأردن ونتائج المراحل التعليمية المختلفة.

نتائج التوجيهي اوبن ايميس 2020

نتائج التوجيهي اوبن ايميس 2020 ، حالة من التوتر والقلق وأيضاً الانتظار تسود بين جميع الطلبة والطالبات اللذين أدوا امتحانات التوجيهي الدورة التكميلية في الأردن بسبب تأخر موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 وذلك بعد الانتهاء من دخول جميع الاختبارات الخاصة بالدورة التكميلية هذا العام.

ويتساءل الجميع الآن عن موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2020-2021 ، كما يبحث الجميع أيضاً عن رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي اوبن ايميس 2020-2021 ، أو من خلال الدخول على رابط منصة درسك للحصول على نتائج الثانوية العامة في الأردن الدورة التكميلية الشتوية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردن

أكد السيد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي الدورة التكميلية في الأردن 2020 بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر فبراير هذا العام، على أن تنتهي جميع اللجان المختصة من عملها من تصحيح ومراجعة وفرز ورصد درجات الطلاب تمهيداً لإعلان نتائج توجيهي الأردن 2020-٢٠٢١.

ويتم الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي ٢٠٢٠ الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، ولكن من خلال تسجيل دخول منصة اوبن ايميس يتطلب إجراء بعض الخطوات من أجل تسجيل الدخول أولاً، وكما هو الحال بخصوص منصة درسك سنتعرف على ذلك في هذا المقال.

رابط نتائج التوجيهي 2020 منصة درسك

من خلال منصة درسك يُمكنكم الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 وذلك بعد تسجيل دخول منصة درسك بكتابة الرقم الوطني والبيانات الأخرى.

رابط نتائج التوجيهي اوبن ايميس 2020

يُمكنكم الحصول على نتائج التوجيهي التكميلي اوبن ايميس 2020 من خلال الدخول على رابط openemis واتباع الخطوات الموضحة وهي كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تحديد اللغة المراد التعامل بها ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم اختيار الملف الشخصي وبعدها الملف الأكاديمي ثم النقر على أيقونة تقرير التقويم، وبعدها ستظهر النتيجة.