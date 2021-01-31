أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف حقيقة تعرض محافظة إب لهزة أرضية

الفلكي الشوافي يكشف حقيقة تعرض محافظة إب لهزة أرضيةأكد الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، أن شبكات الرصد العالمية لم ترصد أي هزة ارضية في اليمن خلال الساعات الماضية.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، العديد من شبكات الرصد العالمية ومنها USGS لم ترصد اي هزة ارضية في اليمن خلال الساعات الماضية.

وأوضح الشوافي أن عدد من المواطنين أفادوا بشعورهم بهزة ارضية خفيفة بمحافظة إب قبل قليل.

وأكد مواطنين يمنيين على شبكات التواصل أن هزة أرضية ضربت مديريات الشعر وبعدان والسياني والسدة والمخادر بمحافظة إب، بينما أوضح آخرون أن الصوت خفيف ولا يرتقي إلى هزة أرضية، وأشاروا إلى ان الهزة كانت من 2 - 3 ثواني أشبه بالانفجار.