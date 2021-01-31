ماكرون : أؤمن بقدرة الفرنسيين على كبح جماح كورونا

جدة - نرمين السيد - واعتبارا من غد الأحد ستغلق فرنسا حدودها أمام الجميع باستثناء المسافرين للضرورة من وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبى، بينما سيتعين على الوافدين من داخل الكتلة إظهار ما يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وسيتم إغلاق مراكز التسوق الكبرى وزيادة دوريات الشرطة لفرض حظر التجول بدءا من السادسة مساء.
لكن ماكرون لم يفرض إجراءات عزل عام جديدة خلال النهار، قائلا إنه يريد أن يرى أولا ما إذا كانت الإجراءات الأخرى ستكون كافية لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وكتب على تويتر "أثق بنا. هذه الساعات التى نعيشها حاسمة. دعونا نبذل قصارى جهدنا لإبطاء الوباء معا".
وسجلت فرنسا 24393 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت، فيما عدد المرضى بالمستشفيات فوق الـ27 ألفا لليوم الخامس على التوالي.
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