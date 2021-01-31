ليلة مرعبة في طهران .. الأسباب الحقيقية وراء صافرات الإنذار بـ إيران

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد والباحثة في الشأن الإيراني، إن حالة الاستنفار الأمني القصوى التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران أول أمس بسماع دوى صافرات إنذار، والتي لم تحدث منذ الحرب العراقية الإيرانية كان بمثابة إعلان حرب من إسرائيل على طهران .

وأوضحت عائشة الرشيد، في تصريحات لـ دوت الخليج ، أن الطائرات الإسرائيلية من طراز إف – 35 كانت تحوم بسماء طهران وقامت بقصف مواقع لبطاريات صواريخ باليستية وعلى إثر هذا التوترات سادت العتمة بطهران بانقطاع التيار الكهربائي جنوب طهران قرب مطار الخميني، كما أُجبرت طائرة تركية على الهبوط في مطار باكو بأذربيخان .

وأشارت عائشة الرشيد، إلى أن هناك أنباء تفيد بنقل المرشد العام على خامئني إلى مكان مجهول تحسبا لسيناريوهات خطيرة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن أصول الملالي ليست إيرانية بل صناعة بريطانية فرنسية منذ أن حطت الطائرة الفرنسية 1979 في طهران وهي تحمل الخميني.