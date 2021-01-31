بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تطلب الانضمام إلى البديل الأفضل

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" اليوم الأحد، أن بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام الى اتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا-المحيط الهادي.

وقالت صحيفة "نيكي آسيا" إن بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يوم الاثنين ، في دفعة كبيرة لتوسيع وتعميق الروابط التجارية للبلاد مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس: "سيخلق الانضمام إلى CPTPP فرصًا هائلة للشركات في المملكة المتحدة التي لم تكن ببساطة موجودة كجزء من الاتحاد الأوروبي وتعميق علاقاتنا مع بعض الأسواق الأسرع نموًا في العالم".

وأضافت: "سيعني ذلك تعريفات أقل لمصنعي السيارات ومنتجي الويسكي ، وإمكانية وصول أفضل لمزودي الخدمات الرائعين لدينا، وتوفير وظائف عالية الجودة ورخاء أكبر للناس هنا في الوطن".

وتابعت: "نحن في مقدمة قائمة الانتظار ونتطلع إلى بدء مفاوضات رسمية في الأشهر المقبلة".

وإذا تم قبول الطلب البريطاني، ستصبح المملكة المتحدة أول دولة تنضم إلى الشراكة، والمعروفة أيضًا باسم TPP-11 ، منذ أن قام الرئيس السابق دونالد ترامب بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017. وقد ترك هذا 11 عضوًا متبقيا في المجموعة - أستراليا، بروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التقدم بطلب لأن تكون أول دولة جديدة تنضم إلى CPTPP يوضح طموحنا في القيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وأن نكون بطلًا متحمسًا للتجارة الحرة العالمية".