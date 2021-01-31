بعد قرار مثير للجدل .. ماكرون: سنحصر موجة كورونا الثالثة بدون إغلاق أو لقاح

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره بتأجيل فرض إغلاق ثالث في البلاد، وقال للشعب الفرنسي إنه يؤمن بقدرتهم على كبح جماح فيروس كورونا مع قيود أقل شدة حتى مع انتشار الموجة الثالثة وتعثر طرح اللقاح.

وبحسب "رويترز"، اعتبارًا من اليوم الأحد، ستغلق فرنسا حدودها أمام الجميع باستثناء السفر الضروري من وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما سيتعين على الأشخاص القادمين من داخل الاتحاد إظهار اختبار سلبي. سيتم إغلاق مراكز التسوق الكبيرة وزيادة دوريات الشرطة لتطبيق حظر التجول من الساعة 6 مساءً.

لكن ماكرون لم يأمر بإغلاق جديد خلال النهار، قائلًا إنه يريد أن يرى أولًا ما إذا كانت الإجراءات الأخرى ستكون كافية لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

مع وجود 10٪ من الحالات التي تُعزى الآن إلى النوع الأكثر عدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، أوصى كبار الأطباء بإغلاق جديد، وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلاثة أرباع الفرنسيين يعتقدون أن أحدها حتمي الآن. وأظهر الاستطلاع أيضا تراجع ثقة الجمهور في طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة.

وفي المقابل كتب ماكرون في تغريدة عبر "تويتر":"أثق بنا. هذه الساعات التي نعيشها حاسمة. دعونا نفعل كل ما في وسعنا لإبطاء الوباء معًا".

قال وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة دو ديمانش ، إن مستشاري الحكومة اعتبروا أن الانتشار البطيء أكثر من المتوقع لمتغير معدي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا يعني أنه لا يوجد خطر في تأخير قرار الإغلاق لمدة أسبوع.