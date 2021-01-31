نتائج التوجيهي حسب الاسم ثلاثي رابط موقع نتائج الثانوية العامة في الاردن 2020 عبر موقع tawjihi.jo

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2020، ينتظر طلبة وطالبات الثانوية العامة في الاردن ظهور النتيجة بفارغ صبر حيث انهم قد قاموا بأداء الأختبارات منذ فترة وجيزة، ومن خلال هذا المقال سنتابع معا موعد ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي 2021 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية انها سوف تظهر على موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج التوجيهي التكميلي 2020/2021:

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن انه يمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي 2020 بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الاردن وهذه هو الموقع الرسمي المعتمد لأعلان النتيجة .

ومن الجدير بالذكر ان الطلبة قد قاموا بإداء إختبارات الدورة التكميلية الشتوية، وعلى الفور قامت لجان التصحيح بالبدء في عملية التصحيح ورصد الدرجات وأعمال المراجعة، حتى يتم إعلان النتيجة على الفور.

وقد نوه السيد وزير التربية والتعليم على جميع لجان التصحيح تحري الدقة اثناء عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى يأخذ كل طالب حقه، ولا يشعر الطالب بالظلم.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة في الاردن:

وقد أكد السيد “تيسير النعيمي” وزير التربية والتعليم الأردني انه سوف يتم الاعلان عن نتائج التوجيهي التكميلي 2020 سيكون خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير أي أنه من المتوقع ظهور النتيجة هذا الأسبوع، وقد نوه سيادته ان عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات قد تجاوز 95 ألف طالب.

رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي بالاسم ورقم الجلوس:

ويمكنك عزيزي الطالب الأستعلام عن نتيجة التوجيهي التكميلي 2020 من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس.