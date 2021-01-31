مستجدات الجوازات السعودية للوافدين بشأن أصحاب تأشيرة الخروج النهائي

مستجدات الجوازات السعودية للوافدين ، تم الإعلان عنها اليوم، من قبل المديرية العامة للجوازات السعودية، بشأن أصحاب تأشيرة الخروج النهائي، وأعلنت عن شرطين هامين لعودة العامل الأجنبي المنتهية تأشيرته، ودخوله مرة أخرى لأراضي المملكة العربية السعودية، وقد جاءت تلك الإجابة اليوم من قبل مديرية الجوازات بالمملكة، ردًا على استفسار من أحد متابعي ومستفيدي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حينما قال متسائلًا: في حال كان الخروج نظاميًا، ولا توجد عليه ملاحظات، هل يمكنه العودة بعد أن يتم إجراءات الدخول، وهنا جاء الرد صريح من قبل مديرية الجوازات السعودية، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية، في حال كان صلاحية الهوية أقل من 14شهر، ولا نغفل أن صدور قرارات متتالية من الجوازات السعودية، واهتمامها البالغ بشأن الوافدين، نابع من متابعة القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، القائمين على متابعة أوضاع الوافدين، والعمل على الصالح العام لهم وللمملكة.

وكما سبق وذكرنا أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، صرحت عن إمكانية تجديد هوية المقيم، في حال الخروج نظاميًا، بعد أن يتم إجراءات الدخول، وفي استفسار من أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية بتويتر، كان نصه ( إنه لو قام بتسوية خروج نهائي لعامل منزلي، كم المدة لكي يعود إلى السعودية على كفيل جديد)، وجاء الرد من قبل مديرية الجوازات السعودية على تويتر: (أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا)، والجدير بالذكر أن تلك المستجدات تزامن اليوم مع شروط منح الجنسية الإماراتية للوافدين، بدولة الإمارات العربية، وتزامنت في المملكة مع صدور أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ، وغيرها من القرارات التنموية المتتالية للملكة وفق رؤية 2030م.

والجدير بالذكر أن مديرية الجوازات أوضحت شروط عودة صاحب التأشيرة المنتهية مرة أخرى لأراضيها، والشرطين هما :

وجود رخصة عمل.

وجود وثيقة تأمين صحي.

فقد أشارت الجوازات السعودية، إلى أنه في حال الهوية للعمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم، أقل من ستة أشهر، مع وجود الشرطين السابق ذكرهما فتعتبر التأشيرة سارية المفعول، كما أوضحت أيضًا أنه يتم تجديد صلاحية هوية مقيم خمس سنوات من تاريخ الإصدار، عن طريق المنصة الإلكترونية أبشر، التابعة لصاحب العمل.

وقد حذرت المديرية العامة للجوازات السعودية، من عواقب عدم تجديد هوية مقيم، ففي أول مرة من الإهمال في تجديدها، يتم دفع غرامة قدرها 500 ريال سعودي، وفي المرة الثانية يتم دفع غرامة قدرها ألف ريال سعودي، وفي المرة الثالثة من عدم تجديد هوية مقيم، تقوم السلطات بإبعاد الوافد عن أراضي المملكة، وهو ما يسمى بعقوبة الإبعاد.