أهم ميزات واتساب (WhatsApp )المخفية التي نحتاج إلى معرفتها

ميزات واتساب WhatsApp المخفية،والتي لا يدركها الكثير من الناس بالرغم من شهرة تطبيق الواتساب، والذي يستخدمه الملايين عبر العالم، ويعتبر من أهم التطبيقات التي لها ميزات كثيرة خاصة فيما تتمتع به من خصوصيةكبيرة جعلت مستخدميه يلجأون اليه أكثر من غيره من التطبيقات المتعارف عليها في الوقت الحالي،وسوف نقدم لكم اهم الميزات التي يوفرها التطبيق ويجهلها الكثير من المستخدمين.

ميزات واتساب (WhatsApp )المخفية

1: إيقاف إعلام القراءة للرسائل الواردة

إذا كنت ترغب في منع زملائك المستخدمين معك تطبيق الواتس آب، من تمكنهم من معرفة إن كنت قد قرأت رسائلهم أم لا، يمكنك فتح الإعداداتوبعدها الحسابات، ومن ثم حدد الخصوصية و وبعدها قم بإلغاء تحديد المربع أو مرر المفتاح الموجود بجوار إيصالات القراءة إلى وضع إيقاف التشغيل، لكن إنتبه فإن إستخدام هذه الخاصية سوف يمنعك أيضا من معرفة إن كان ما قد أرسلته من رسائل إلى أصدقائق قد تم رؤيتها أم لا.

2:تصدير وحفظ المحادثة

يمكنك تصدير أو حفظ محادثة إذا احتجت إلى هذا، عند عرض محادثة ، يضطر مستخدمو هواتف Android إلى الضغط على زر القائمة ويتبعه خانة المزيد، وبعدها حفظ او تصدير الدردشة.

3. إزالة حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا

إذا كنت تفضل عدم استخدام WhatsApp لحفظ كل صورة وفيديو تتلقاها في ألبوم الكاميرا ، مما يؤدي إلى شغل مساحة وتشوش صورك ، فقم بتعطيل الحفظ التلقائي،إفتح الإعدادات ومن ثم الدردشات ومن ثم أوقف تشغيل رؤيا الوسائط.

4:تمييز الرسائل بنجمة ليسهل العثور عليها لاحقا

تمكنك خاصية تميز الرسائل بنجمة إلى إمكانية الرجوع الى الرسائل ذات الأهمية او حفظ رقم تليفون أو عنوانا ما او حتى رابط مخصص لمقالة، قد أرسلت اليك من أحد الأصدقاء، فقط قم بالضغط المطول على الرسالة المراد تمييزها، ثم قم بالضغط على أيقونة النجمة، حينها سيظهر رمزا صغيرا لنجمة بجانب الرسالة، وبهذا يمكنك التعرف عليها بسهولة من خلال تمريرك للرسائل بهذا قد وفرنا لكم أهم مزايا تطبيق الواتساب الخفية والتي لا يعرفها الكثير من مستخدمين التطبيق، وبنقاط مبسطة تم توضيح كيفية الإستفادة بها.