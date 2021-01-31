تقديم 30 مليون مطعوم من لقاح كوفيد 19 في الولايات المتحدة

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت زهاء 50 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بالولايات المتحدة وأعطت منها نحو 30 مليون جرعة.
وأوضحت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر-بيونتيك ومودرنا.
وكانت قد ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الفترة بين حصول الاشخاص على جرعتي التطعيم ضد كوفيد 19 يمكن أن تمتد حتى ستة أسابيع، إذا لم يكن من الممكن الحصول عليها خلال الفترة الموصى بها.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه يجب إعطاء جرعة ثانية في أقرب وقت ممكن من الجدول الزمني الموصى به، إما ثلاثة أسابيع في حال تلقي لقاح فايزر-بيونتك أو أربعة أسابيع في حال تلقي لقاح مودرنا.
ولكن إذا كان من المستحيل الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، أشارت المراكز إلى أنه يمكن تناول الجرعة الثانية بعد مضي ستة أسابيع، أو 42 يومًا، من تناول الجرعة الأولى.
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