رئيس وزراء بريطانيا يعين خطيبته في منصب كبير

ذكرت صحيفة صنداي تليجراف البريطانية أن كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تم تعيينها كرئيسة الاتصالات لمؤسسة أسبينال الخيرية لإعادة بناء الحيوانات.

سيموندس، البالغة من العمر 32 عامًا، ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة قامت في الماضي بحملة بشأن قضايا رعاية الحيوان، مثل حث تجار التجزئة على التوقف عن بيع منتجات جوز الهند التي تستخدم عمالة القرود في الإنتاج.

ويشار إلى أن جونسون وسيموندس أنجبا ابنهما ويلفريد في مايو 2020.

إلى ذلك، ستتقدم بريطانيا بطلب للانضمام إلى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يوم الاثنين ، في دفعة كبيرة لتوسيع وتعميق الروابط التجارية للبلاد مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التقدم بطلب لأن تكون أول دولة جديدة تنضم إلى CPTPP يوضح طموحنا في القيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وأن نكون بطلًا متحمسًا للتجارة الحرة العالمية".