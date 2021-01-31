نظام فارس هو نظام خاص بالعاملين في وزارة التعليم السعودية ويتيح هذا النظام للمدير والموظفين تنفيذ العديد من الإجراءات إلكترونياً، حيث يمنح المدير مجموعة من الخدمات من بينها الإبلاغ عن غياب موظف أو رفع مباشرة لموظف بسبب أجازة أو طلب بدلات للموظفين كما يمكن للمدير الاستعلام عن الموظفين وطلباتهم من خلال النظام، أما عن الخدمات التي يتيحها البرنامج لموظفي وزارة التعليم فيمكن للموظف تقديم الطلبات إلكترونياً مثل طلبات الإجازات وما يتعلق بها وطلبات البدلات بالإضافة إلى طلبات التقاعد والعديد من الطلبات الأخرى التي قد يحتاج إليها الموظف، كما يمكن للموظفين عمل استعلام عن كشوف الرواتب ومعرفة بيانات الموظف الأساسية وتاريخه الوظيفي والاستعلام عن بيانات الانتدابات وغيرها من الأمور الهامة مثل طلبات الصرف من المستودعات للمدارس وتسجيل الدورات وغير ذلك. كيفية طلب تعريف بالراتب في نظام فارس قم بتسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس الرسمي.

إذا لم يكن لديك حساب يتوجب عليك التسجيل في النظام.

عقب تسجيل الدخول سوف تفتح أمامك صفحة النظام اختر صلاحية الخدمة الذاتية للموظف من القائمة الرئيسية في يمين الصفحة.

اختر الرواتب والبدلات.

اختر تعريف الراتب. كيفية طلب تعريف بالراتب في نظام فارس حدد نوع التعريف هل هو شهادة تعريف إجمالي الراتب أم شهادة تعريف بالراتب. حدد نوع الجهة المرسل إليها التعريف من بين الجهات التي ستظهر أمامك.

قم بكتابة اسم الجهة المرسل إليها التعريف وحدد اللغة التي تريدها.

انقر أيقونة تحميل التعريف وبذلك تكون أنهيت خطوات تحميل الملف إلى جهازك.

من قائمة التنزيلات قم بفتح الملف بصيغة pdf ثم انقر أيقونة الطباعة في أعلى يسار الشاشة. تتضمن شهادة التعريف بالراتب الاسم والسجل المدني وتاريخ بداية الخدمة بالإضافة إلى بدل النقل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نظام فارس 1442 طلب تعريف بالراتب للمعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.