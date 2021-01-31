رسوم تجديد الاقامة في السعوديه للوافدين الأجانب 1442 بعد القرارات الجديدة للتحصيل

كثرت عمليات البحث مُؤخرًا بين العديد من الأجانب المقيمين بالمملكة وخارجها لمعرفة رسوم تجديد الاقامة في السعوديه وذلك بعد أن قررت المملكة السماح بدفع الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد الإقامات ورخص العمل بأساس ربع سنوي بدلًا من تحصيلها سنويًا، فكان مجلس الوزراء السعودي في إجتماعه قد أعلن القرار الخاص بإصدار الإقامات ربع سنوي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى.

رسوم تجديد الاقامة في السعوديه

أشار مجلس الوزراء أنه بُناء على التعديلات الأخيرة في رسوم تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة أن القرار الجديد الخاص بنظام الربع سنوي يُتثنى منه العمالة المنزلية ومن في حكمها، بالإضافة إلى أنه أوضح أنه من الممكن تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة وأيضًا الرسوم المطلوبة لاستخراج الإقامات حسب مُدة الإقامة تسهيلًا على المقيمين والوافدين الجُدد إلى المملكة، ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة وذلك عن طريق :

الدخول على رابط أبشر الإلكتروني.

اختيار خدمة أبشر أفراد.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة.

كتابة البيانات المطلوبة وتحديدًا رقم الإقامة للمُقيم.

كتابة الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة بصورة صحيحة.

التأكد أولًا من دقة البيانات ومُراجعتها جيدًا قبل الضغط على إظهار التفاصيل.

تظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات الإقامة والرسوم المطلوبة للتجديد للمقيمين.

قيمة تجديد إقامة العامل بالمملكة

أعلنت الحكومة السعودية الرسوم المطلوبة من المقيمين من أجل تجديد الإقامة الخاصة بهم، وهي :

600 ريال سعودي سنويًا لتجديد إقامة الوافدين.

600 ريال سعودي سنويًا للعمالة المنزلية.

650 ريال سعودي سنويًا للعامل العادي.

1350 ريال سعودي سنويًا في حالة العمالة الزائدة عن العمالة السعودية.

500 ريال سعودي سنويًا للتابعين الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني.

شروط تجديد الإقامة للوافدين

أوضحت المملكة أنها تسعى دائمًا إلى توفير الأمن والأمان لكافة المقيمين والمواطنين بداخلها، وهذا ما يجعلها تُحارب كافة المقيمين بصورة غير نظامية، وتفرض عقوبات وغرامات كبرى في حالة التأخير عن سداد قيمة رسوم الإقامة تصل إلى حد الترحيل من المملكة نهائيًا، ولكن في المقابل أشارت إلى أن هناك عدد من الشروط لابد من توافرها في المواطنين من أجل تجديد الإقامة وهي :